شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف السعرات الحرارية فى علبة حلويات المولد.. نصائح مهمة عند تناولها والان مع تفاصيل الخبر

حلويات المولد عادة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال، كمظهر للاحتفال بمولد النبى محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن لأنها غنية بالسكر والسعرات الحرارية يجب أن تنتبه عند تناولها ولا تفرط فيها، فى السطور التالية نتعرف على السعرات الحرارية الموجودة بعلبة حلويات المولد وإرشادات عامة عند تناولها.

جدول السعرات الحرارية فى علبة حلويات المولد وفقا للمعهد القومى للتغذية

وفقا لجدول تحليل الطعام من المعهد القومى للتغذية:

فكل 100 جم من الفولية تحتوي على 444 سعر حراري.

و كل 100 جم من الحمصية يحتوي على 387 سعر حراري.

و كل 100 جم من الملبن يحتوي على 382 سعر حراري.

و كل 100 جم من السمسمية يحتوي على 443 سعر حراري.

و كل 100 جم من النوجة بالمكسرات يحتوي على 397 سعر حراري.

لذا لضمان الاستمتاع بحلوى المولد بدون اضرار لابد من اتباع التعليمات و عدم الإفراط في تناولها.

ومن جانبها قالت الدكتورة سمية محمد عبيد، أستاذ الطب بجامعة عين شمس واستشارى التغذية العلاجية، أنه بالرغم من أن بعض مكونات حلوى المولد ليست ضارة في المطلق ولكن يجب تناولها بحذر .

قدمت الدكتورة سمية محمد عبيد، مجموعة من الإرشادات لتناول حلويات المولد وتشمل:

- -بداية يجب شراء حلوى المولد من مصدر موثوق به للتأكد من صلاحية المكونات وعدم وجود مواد حافظة أو الوان ضارة.

- احتساب السعرات الحرارية للحلوى من السعرات الحرارية المخصصة للشخص، حيث يكفى تناول قطعة واحدة فى اليوم.

-تناول الحلوى بعد الوجبة الأساسية لتفادى تناول كمية كبيرة منها مع تناول كمية من الخضروات الورقية في هذه الوجبة.

-لا تتناول الحلوى في بداية اليوم أو كبديل لوجبة الافطار.

-شرب كمية كافية من المياه.

-ممارسة الرياضة بعد تناول الحلوى مثل المشى الحر لمدة نصف ساعة.

- بالنسبة لمرضى السكر و ارتفاع نسبة الدهون بالدم ومرضى القلب عليهم الرجوع للطبيب المعالج.