شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش فوضى.. ترتيب سريرك صباحا مفيد لصحتك العقلية والان مع تفاصيل الخبر

الإعتياد علي تغير بعض العادات السيئة، لعادات وأفعال صحية تعد من أهم الأمور، التي تساعد في تحسن الصحة النفسية والعقلية للشخص، ومن ضمنها الإعتياد علي ترتيب السرير لأنه مفيد لصحتك العقلية، وفقا لما ذكره موقع hindustantimes..

إن تنمية العادات الجيدة وممارستها تعد من الأمور الجيدة للشخص، فيمكن أن تتراوح هذه الممارسات بين تجنب استخدام الهاتف فور الاستيقاظ أو ممارسة الرياضة في وقت مبكر، وهناك فعل آخر يتم تجاهله غالبًا ولكنه مفيد أيضًا لصحتك العقلية وهو ترتيب سريرك في الصباح. لذا، اكتسب هذه العادة واستمر في القراءة لمعرفة جميع فوائدها للصحة العقلية.

لماذا يجب عليك ترتيب سريرك في الصباح

إن ترتيب سريرك في الصباح يعد شكلاً من أشكال الانضباط الذي يمكن أن يصبح وسيلة رائعة لبدء مهامك اليومية، ويمكن أن يحفزك على البقاء في صفاء الذهن، ويساعدك علي تحقيق أهدافك.

فعندما تقوم بترتيب سريرك أول شيء تفعله بعد الاستيقاظ في الصباح، فإن ذلك يثير بداخلك شعورًا بالإنجاز، وبعد ترتيب سريرك، يمكنك إنجاز مهمة من قائمة المهام التي يجب عليك إنجازها وتحديد نبرة اليوم.

كما إنه يبدأ دورة من الأحداث! وهذا يعني أنه عندما يكون لديك سرير مرتب جيدًا، فإن بقية غرفتك تجذب انتباهك أيضًا، وبالتالي، فإن هذا يحفزك على الحفاظ على ملاذك للنوم مرتبًا، وفي المقابل، فإن المساحة النظيفة ستهدئ عقلك عندما تعود إلى المنزل بعد يوم شاق.

كما أن ترتيب سريرك مباشرة بعد الاستيقاظ من النوم يصبح أول خيار جيد في يومك، فإذا قمت بهذه المهمة بشكل جيد، فستكون بداية رائعة، ومن المرجح أن يصبح إنجاز بقية قائمة المهام التي يتعين عليك القيام بها خلال اليوم أسهل كثيرًا.

يخفض مستويات التوتر، فعندما يكون المكان نظيفًا، فإنه يعزز مزاجك تلقائيًا، فتخيل أن تعود إلى المنزل بعد يوم شاق لتجده غير مرتب وسرير غير مرتب وملابس مبعثرة في كل مكان، ستزداد مستويات التوتر لديك، والتي كانت سيئة بالفعل. ومع ذلك، إذا كان سريرك نظيفًا ومضيافًا بالفعل، فسوف يمنحك مساحة للاسترخاء. يمكن أن تساعد البيئة النظيفة في المعركة المستمرة التي نخوضها كل يوم لإيجاد السلام الداخلي.

