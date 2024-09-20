شكرا لقرائتكم خبر عن كم كوب من الشاي الأسود يمكن تناوله يوميًا دون مخاطر صحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

بعض الناس لديهم عادة شرب الشاي عدة مرات في اليوم، وفي حين أن العديد من الناس لديهم عادة تناول الشاي بالحليب، يفضل البعض الآخر تناول الشاي الأسود، ومن وجهة نظر صحية، فالشاي الأسود أكثر فائدة للصحة، إنه أقوى من شاي الحليب ويساعد في الحفاظ على النشاط، حيث يفضل الأشخاص الذين يسيرون في رحلة إنقاص الوزن شرب الشاي الأسود، ولكن هل تعرف كمية الشاي الأسود الآمنة لتناولها في اليوم؟ وما هي المشاكل التي يمكن أن تواجهها من خلال استهلاكه بكميات زائدة؟ وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

يحافظ تناول الشاي الأسود على الطاقة في الجسم، ويحافظ على نشاطه، ويساعد على التركيز في العمل، فهو يحتوي على الفلافونويدات التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ، كما يعزز تناوله عملية التمثيل الغذائي ويساعد في إنقاص الوزن.

ما هي كمية الشاي الأسود الآمنة للشرب في اليوم؟

إذا لم تكن تعاني من أي مشكلة صحية، فيمكنك تناول الشاي الأسود يوميًا، حيث إن شرب 2 إلى 3 أكواب من الشاي الأسود يوميًا آمن تمامًا، ولكن إذا تناولته أكثر من ذلك، فقد تتضرر أيضًا، لن يسبب لك تناوله بكميات صغيرة أي مشكلة وضع في اعتبارك أنك لا تعاني من أي مشكلة صحية.

فيما يلى.. الآثار الجانبية لاستهلاك الكثير من الشاي الأسود:

يحتوي الشاي الأسود على المزيد من الكافيين، لذلك يمكن أن يكون لديك العديد من المشاكل الصحية، وشرب الكثير من الشاي الأسود قد يضاعف هذه المشاكل، على النحو التالى:

قد يسبب لك مشاكل تتعلق بالهضم، فقد تعانى من آلام في المعدة، بسبب الاستهلاك المفرط للشاى الأسود.

التبول بشكل متكرر

قد تشعر بالرغبة في القيء والدوار

شرب الكثير من الشاي الأسود يمكن أن يزيد من ضربات قلبك

أيضًا، قد تعاني من مشكلة ارتفاع ضغط الدم

إذا شربت أكثر من 4 أكواب من الشاي الأسود، فقد تصاب بمزيد من الصداع

الاستهلاك المفرط يمكن أن يسبب أيضًا التوتر والقلق

قد تشعر بثقل في الصدر والحموضة