شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. 7 عادات يومية تضر برئتيك ابتعد عنها والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت ترغب في العناية برئتيك والتأكد من أنها بصحة جيدة دائمًا، فعليك التوقف فورًا عن ارتكاب هذه الأخطاء السبعة التي تعتبر ضارة بصحة الرئة. ضع في اعتبارك أن هذه الأخطاء قد تلحق الضرر برئتيك ولذلك قم بتصحيح هذه الأخطاء، واحصل على فحوصات منتظمة، ومارس تمارين التنفس العميق وفقا لما نشره موقع thehealthsite

العادات السيئة عدم البقاء رطبًا



هل تعلم أن الجفاف قد يقلل من وظائف الرئة ويزيد من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي؟ اشرب كمية كافية من الماء لأنه يساعد على تخفيف المخاط، مما يسهل إخراجه والتنفس.

التدخين (أو التدخين الإلكتروني)



التدخين والتدخين الإلكتروني من مسببات الضرر للرئة. حيث يتسبب التدخين في تلف أنسجة الرئة، ويقلل من وظيفتها، ويزيد من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة. والتدخين الإلكتروني ليس بديلاً أكثر أمانًا. فهو يفرض مخاطر كبيرة بسبب وجود مواد كيميائية سامة والنيكوتين.

تناول الأطعمة المصنعة والمقلية



إن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والمقلية يمكن أن يسبب الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم، مما يؤدي إلى إتلاف أنسجة الرئة. بدلاً من ذلك، تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة الغنية بمضادات الأكسدة.

التعرض للتدخين السلبي



في حين أن بعض الأشخاص لا يدخنون بشكل نشط، إلا أنهم لا يزالون يلحقون الضرر برئاتهم عن طريق استنشاق الدخان السلبي. عندما يتعرض الشخص للتدخين السلبي، فإنه يستنشق مواد كيميائية سامة ومسببة للسرطان. تجنب التواجد في مثل هذه البيئة.

عدم ارتداء الكمامات في المناطق الملوثة



يمكن أن يؤدي تلوث الهواء إلى إتلاف الرئتين بشكل كبير، وخاصة في المدن الكبرى. من المفيد ارتداء قناع يمكنه تصفية الجسيمات المحمولة جوًا، وتقليل التعرض للجسيمات الدقيقة (PM)، وثاني أكسيد النيتروجين، والأوزون، وما إلى ذلك.

النوم مع إغلاق النافذة



هذه ليست عادة جيدة لأن النوم مع إغلاق النافذة قد يحبس ملوثات الهواء الداخلي، مما يجعلك تستنشقها طوال الليل. يمكن أن يؤدي فتح النوافذ للتهوية أو استخدام جهاز تنقية الهواء إلى تحسين جودة الهواء الداخلي.

عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم



إن اتباع نمط حياة غير نشط يمكن أن يضعف عضلات الرئة ويقلل من وظائفها. يمكن أن يؤدي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في شكل المشي أو ركوب الدراجات إلى تحسين سعة الرئة والصحة التنفسية بشكل عام.

