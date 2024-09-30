شكرا لقرائتكم خبر عن يوم القلب العالمى.. 6 علامات تحذيرية مبكرة لأمراض القلب لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

كل جزء من جسمك، من الخلايا إلى الأعضاء، له أهمية بالغة في الحفاظ على الصحة الشاملة، ولكن يبرز القلب في المقدمة، لأنه يضخ الدم وينظم معدل ضربات القلب ويتحكم في ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم.



ونظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه القلب في أجسامنا، فإن اكتشاف العلامات المبكرة واتخاذ التدابير الوقائية أمر بالغ الأهمية، ووفقا لموقع "هيلث سايد" يمكن أن يؤدي الاكتشاف المبكر إلى تحسين فرص نجاح العلاج بشكل كبير.



تعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في العالم، وهي حقيقة يجب أن تثير قلقنا الجماعي، تؤثر أمراض القلب على عضلات القلب ووظائفه، بما في ذلك أمراض الشرايين التاجية واضطرابات نظم القلب وأمراض القلب الروماتيزمية ومشاكل صمام القلب.



العلامات المبكرة لأمراض القلب



ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الكوليسترول، والسمنة، ونمط الحياة المستقرة هي عوامل خطر رئيسية تؤدي إلى أمراض القلب، ومن المهم اكتشاف العلامات المبكرة لأمراض القلب والتدخل في الوقت المناسب، فيما يلي 10 علامات مبكرة لأمراض القلب.

ألم صدر

آلام الصدر هي علامة مبكرة على أمراض القلب، وغالبًا ما تتجاهل آلام الصدر، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية، لكن إذا شعرت بثقل وضيق وضغط في صدرك، فأنت تعاني من آلام مزمنة في الصدر يجب استشارة الطبيب.

آلام الذراع والفك والظهر

آلام الظهر هي إحدى العلامات الشائعة لأمراض القلب المبكرة، يعاني منها الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة غير مستقر أكثر من غيرهم، كما أن الألم غير المبرر في الكتف أو الذراع أو الفك أو الرقبة قد يكون علامة مبكرة لأمراض القلب، في مثل هذه الحالات، يوصى بالتشاور المناسب واتخاذ التدابير الوقائية.

التعرق المفرط

التعرق أثناء الليل هو علامة على وجود مشاكل في القلب، وخاصة عند النساء، فقد يؤدي انسداد أو خفقان القلب إلى التعرق المفرط، والتعرق المفرط يمكن أن يكون علامة مبكرة على أمراض القلب.

الدوخة أو الضعف

الدوخة يمكن أن تشير أيضًا إلى وجود مشكلة خطيرة في القلب، مثل النوبة القلبية، وقد تتسبب الحالات الصحية مثل انخفاض ضغط الدم أو تقلب الشرايين أو النوبة القلبية في حدوث إغماء يسمى الإغماء العصبي القلبي، ومن المستحسن عدم تجاهل نفس الأمر.

التعب

قد يكون التعب الشديد علامة على الإصابة بأمراض القلب، فإذا كنت تشعر بالتعب المستمر، يجب عليك استشارة طبيبك، لأن التعب وضيق التنفس والتعب الشديد هي علامات شائعة على ضعف صحة القلب.

خفقان القلب

تُعرف نبضات القلب السريعة، وهي علامات غير ضارة قد تسبب التوتر أو التغيرات الهرمونية قد تكون علامة مبكرة على أمراض القلب أو حالة كامنة (عدم انتظام ضربات القلب).

الإجراءات الوقائية لضمان صحة القلب

أفضل الطرق للوقاية من أمراض القلب هو تجنب التدخين.

مارس التمارين الرياضية لمدة 40-60 دقيقة يوميًا، ويُنصح بممارسة التمارين الهوائية وتمارين القوة.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب مليئًا بالحبوب الكاملة والدهون الصحية والبقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

ضع جدولاً للنوم، مما قد يقلل من مخاطر السمنة، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، والسكري.

تجنب الدهون غير المشبعة، والكربوهيدرات المكررة، واللحوم المصنعة، والدهون المتحولة.

إجراء الفحوصات اللازمة للوقاية من العدوى، حيث إن العدوى قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، لذا يجب إجراء الفحوصات الوقائية والتشخيصية والفحوصات الدورية.

