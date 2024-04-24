انت الان تتابع خبر بغداد والقاهرة تبحثان التعاون الأمني والاستخباري ومكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، ورد لـ الخليج 365، ان "الأعرجي وعلى هامش الاجتماع الثاني عشر لكبار المسؤولين عن قضايا الأمن والمنعقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، التقى مستشار رئيس جمهورية مصر العربية للأمن القومي، فايزة أبو النجا".وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التأريخية الأخوية بين العراق ومصر، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، لاسيما التعاون الأمني والاستخباري ومكافحة الإرهاب".

كما شهد اللقاء، بحسب البيان، "الإشادة بزيارة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إلى جمهورية مصر الشقيقة والتي عكست حرص العراق على تطوير وترسيخ العلاقات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".

وجرى التأكيد ايضا، على "أهمية خفض التصعيد في قطاع غزة واستعادة حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة".

