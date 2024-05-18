تقدم يشخص تدخلاً حكومياً في ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم التحالف، النائب يحيى المحمدي، في منشور على منصة "أكس"، إن "الدستور نص على مبدأ الفصل بين السلطات؛ والاعراف السياسية تنص على احترام مبدأ الاغلبية؛ هل هذه (الثوابت) اصبحت غير ملزمة".



وأضاف: "نلمس تدخل واضح من الحكومة باختيار رئيس مجلس النواب وهذا يسجل خرق صارخ للدستور و مبادئه".

