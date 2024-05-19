انت الان تتابع خبر العزم: ما حدث بجلسة البرلمان انتهاك خطير ونطالب المحكمة الاتحادية بالتدخل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "التحالف يستنكر بشدة أعمال الشغب والتجاوزات غير المشروعة التي شهدتها جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ليلة أمس من قبل نواب من كتلة تقدم" .

وأضاف أن "هذه التصرفات الرخيصة والمضرة بسمعة المجلس والدولة بشكل عام تمثل إعاقة متعمدة للإجراءات الدستورية والسياسية والقانونية الواجب اتباعها".



وأكد تحالف العزم أن "هذه الأفعال تعد انتهاكًا خطيرا للديمقراطية وسيادة القانون في العراق، ونطالب المحكمة الاتحادية العليا بالتدخل العاجل لحماية النظام الديمقراطي ومنع أي جهات من الإضرار بالعملية الانتخابية والإساءة إلى سمعة الدولة العراقية".

وشدد تحالف العزم على التزامه بـ"المسار الديمقراطي والدستوري في تشكيل السلطات المنتخبة، ويدعو رئاسة مجلس النواب وجميع الأطراف السياسية إلى الالتزام بالقانون وتحديد موعد جديد وخلال اليومين القادمين بهدف إكمال جلسة الانتخاب بشكل نزيه وشفاف يعكس إرادة الشعب العراقي".