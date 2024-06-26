انت الان تتابع خبر أول تعليق عراقي رسمي على حقيقة "انتقال حماس للعراق" والان مع التفاصيل
ونقلت الصحيفة أيضا، عن مصدر آخر مقرب من الحكومة قوله إن "انتقال قادة الحركة (خالد مشعل وإسماعيل هنية) إلى بغداد مستبعد جداً"، مؤكدا ان "(حماس) لم تطلب من الحكومة العراقية فتح مكتب أو انتقال مقراتهم إلى بغداد، وكل ما يتم تداوله بهذا الصدد عارٍ عن الصحة".
وكانت وسائل إعلام غربية تحدثت عن أن خطوة نقل مقار الحركة إلى بغداد قد نوقشت الشهر الماضي، من قبل الزعيم السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، وممثلين عن الحكومتين العراقية والإيرانية.
وتشير إلى أن هذه خطوة قد تمت مراجعتها بشكل منفصل الشهر الماضي، من قبل هنية ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فيما كشفت وسائل اعلام محلية في وقت سابق عن "افتتاح مكتب علاقات وإعلام لحركة (حماس) في العاصمة العراقية بغداد بموافقات رسمية حكومية بالفعل، فيما كانت "كتائب الإمام علي" قد أعلنت في وقت سابق، عن قيام بعض أعضائها بحضور حفل افتتاح مكتب الجناح السياسي لحركة "حماس" في بغداد، مايجعل الامر والمعلومات بهذا الصدد متضاربة.