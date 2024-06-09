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نشرة السومرية.. مشاركة الديمقراطي بانتخابات كردستان والاتحاد يؤيد تدوير المحافظ في كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - = الحزب الديمقراطي يرغب بالمشاركة بانتخابات الاقليم.. والاتحاد يوافق على تدوير منصب محافظ كركوك. 

= بعد افتتاح مشروع معالجة الغاز المصاحب في الحلفاية.. مجلس ميسان ينتقد السوداني.. ويتهمه بارتكاب مخالفة دستورية.  


= عشائر الديوانية ومجاميع من واسط يساندون آمر لواء أنصار المرجعية.. ويؤكدون استعدادهم لتظاهرة الاربعاء. 

= مواطنون يشكون من تردي خدمات شركات الهاتف النقال.. ويتهمونها بسرقة ارصدة المشتركين. 

= حريق الظلال يحصد حياة اربعة اشخاص سوريين.. وإصابات خطيرة لعمال في بلدية كربلاء بحادث دهس.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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