انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. مشاركة الديمقراطي بانتخابات كردستان والاتحاد يؤيد تدوير المحافظ في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = الحزب الديمقراطي يرغب بالمشاركة بانتخابات الاقليم.. والاتحاد يوافق على تدوير منصب محافظ كركوك.

= بعد افتتاح مشروع معالجة الغاز المصاحب في الحلفاية.. مجلس ميسان ينتقد السوداني.. ويتهمه بارتكاب مخالفة دستورية.



= عشائر الديوانية ومجاميع من واسط يساندون آمر لواء أنصار المرجعية.. ويؤكدون استعدادهم لتظاهرة الاربعاء.

= مواطنون يشكون من تردي خدمات شركات الهاتف النقال.. ويتهمونها بسرقة ارصدة المشتركين.

= حريق الظلال يحصد حياة اربعة اشخاص سوريين.. وإصابات خطيرة لعمال في بلدية كربلاء بحادث دهس.

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