انت الان تتابع خبر انتخاب العراق "ممثل العرب" في مفاوضات المناخ العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال برنامج الأمم المتحدة في بيان على موقعه الرسمي وتابعته الخليج 365، ان المجموعة العربية بشأن تغير المناخ اختارت عضوين من وفد العراق الدائم للتفاوض بشأن المناخ كممثلين رسميين لموضوعين رئيسيين في المفاوضات"، مبينا انه تم اختيار رغدة طلال الداودي من وزارة الخارجية لتمثيل المفاوضين العرب بشأن تغير المناخ وقضايا النوع الاجتماعي، فيما تم اختيار محمد جبار عجرش من وزارة النفط لتمثيل المفاوضين العرب بشأن وقود السفن والنقل البحري.واعتبر البرنامج ان هذا القرار يشكل إنجازاً فنياً وسياسياً ودبلوماسياً كبيراً للعراق، يتيح له عرض قضاياه الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي بشكل فعال في أحد أهم المحافل الدولية"، مشيرا الى انه "وبالنظر إلى أن العراق معرض بشدة لتأثيرات التغير المناخي، فإن هذه الخطوة لها آثار بيئية واقتصادية وسياسية حاسمة على الصعيدين الوطني والدولي".

وأكد البرنامج انه لعب دوراً مهماً في دعم جهود العراق البيئية، ومن خلال المساعدة الفنية لفريق التفاوض والدعم الميداني لوزارة البيئة، قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم مشاركة العراق البارزة في COP27 وCOP28 وCOP29 القادمة في باكو، أذربيجان. وقد مكن هذا الدعم العراق من مواجهة تحدياته المناخية والتعريف عن وضعه واحتياجاته على الساحة العالمية".