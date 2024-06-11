انت الان تتابع خبر لجنة برلمانية عراقية ممتعضة من "فزعة" خليجية مع الكويت: كونوا منصفين! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السلامي، في حديث لـ الخليج 365، "المصادقة البرلمانية على أي أمور مرتبطة بالسيادة تحتاج الى الية معينة بالتصويت فلا تتم عبر الأغلبية بل عبر ثلثي اعضاء مجلس النواب".

وأضاف، "بعد الذهاب الى المحكمة الاتحادية، اقرت بان التصويت على القرار الخاص عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت غير دستوري وبالتالي أصبح التصويت على هذه الاتفاقية غير صحيح".



وتابع، "يجب ان نتوجه لحل هذه المشكلة داخليا ثم يكون هناك حديث مع الكويت على اعتبار ان هذه الاتفاقية بين دولتين ولابد من التوصل الى حلول مع الجانب الكويتي".

وأكد السلامي، أن "مطالبة مجلس التعاون للعراق بين فترة واخرى باحترام الحقوق الكويتية، تعتبر حالة غير صحية بل كان على المجلس ان لا يحابي دولة على حساب دولة أخرى.. هذه المطالبات تشعرنا بان هناك افضلية للكويت على العراق"، مبيناً أن "العراق لم يتجاوز على الحدود الكويتية بل هو مظلوم في هذا الملف"، معتبراً أن "هذه الفزعة لا تعطي انطباعاً جيداً عن بناء علاقات دولية متوازنة".

ودعا، الحكومة إلى "التحرك الجاد لمناقشة هذه المواضيع مع الكويت وحلحلتها".