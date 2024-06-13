انت الان تتابع خبر باقري من بغداد: الإبادة الجماعية في غزة يجب أن تتوقف دون قيد أو شرط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365:سعداء بمباحثات اليوم مع وزير خارجية إيران وتطرقنا إلى وقف إطلاق النار في غزة والموقف العراقي واضح بهذا الشأن".

واضاف حسين ان "توسيع بقعة الحرب إلى لبنان ستؤثر على جميع المنطقة".



من جانبة، قال وزير الخارجية الإيرانية "بالانابة" علي باقري خلال المؤتمر: "فؤجنا برحيل شخصيتين عظيمتين بالجمهورية الإسلامية هما رئيسا الجمهورية ووزير الخارجية".

وشكر باقري "تعاطف العراق حكومة وشعباً تجاه إيران ووقوفه إلى جانبها في ظروفها الصعبة، بحثنا العلاقات بين البلدين خلال الاجتماع".

واكد وزير الخارجية الإيراني ان "وجود قواسم مشتركة كبيرة بين العراق وإيران"، مشيرا الى ان "الشعبين العراقي والإيراني لديهما حضارة وتأريخ مشتركين".

وتابع باقري: "رؤية إيران هو توسع العلاقات مع العراق بنحو شامل"، لافتا الى ان "الإبادة الجماعية في غزة يجب أن تتوقف دون قيد أو شرط".