تمديد فترة تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشحين لانتخابات إقليم كردستان

بغداد - ياسين صفوان - المفوضية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تقرر تمديد تسجيل التحالفات والاحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الافراد للمكونات الراغبة بالمشاركة في انتخابات برلمان اقليم كوردستان - العراق 2024 لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 24/6/2024. وسبق أن فتحت المفوضية باب تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الأفراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان ابتداءً من 6/8 ولغاية نهاية الدوام الرسمي 2024/6/13.

محمد يوسف

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