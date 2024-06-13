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تمديد فترة تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشحين لانتخابات إقليم كردستان

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بغداد - ياسين صفوان - المفوضية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تقرر تمديد تسجيل التحالفات والاحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الافراد للمكونات الراغبة بالمشاركة في انتخابات برلمان اقليم كوردستان - العراق 2024 لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين الموافق 24/6/2024.

وسبق أن فتحت المفوضية باب تسجيل التحالفات والأحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الأفراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان إقليم كوردستان ابتداءً من 6/8 ولغاية نهاية الدوام الرسمي 2024/6/13.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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