انت الان تتابع خبر المبادرة تؤكد دعم الحكومة وبرنامجها للنهوض بواقع البلد الخدمي والعمراني والاقتصادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للكتلة ورد لـ الخليج 365، انه "التقى وفد كتلة المبادرة، برئاسة النائب زياد الجنابي واعضاءها، برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجرى خلال اللقاء بحث شامل لمجمل تطورات العملية السياسية وعدد من القضايا الداخلية المهمة الى جانب التأكيد على دعم كتلة المبادرة لعمل الحكومة وبرنامجها الخاص في النهوض بواقع البلد الخدمي والعمراني والاقتصادي".واكد الجنابي رئيس كتلة المبادرة، بحسب البيان، "حرص الكتلة على النهوض بواقع العمل التشريعي الى جانب الاسراع بتشريع القوانين المهمة فضلا عن دعم جهود الحكومة في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين، والاهتمام ايضا بعمل الحكومات المحلية وخصوصاً في بغداد وحزامها، والاهتمام بالمشاريع التنموية والخدمية والعمل عليها، وكذلك في الموصل والانبار، وباقي المناطق التي يجب تطوير وتوسعة مشاريعها وخدماتها".

وشدد على، "ضرورة تعضيد التعاون المشترك بين مجلس النواب والحكومة من اجل ضمان استمرار الاستقرار السياسي وتحقيق الازدهار الاقتصادي وترسيخ الوفاق المجتمعي".

بدوره عبر دولة رئيس مجلس الوزراء عن "ترحيبه بوفد كتلة المبادرة في مجلس النواب وتأكيده على الحرص الدائم لتوثيق التعاون بين الحكومة ومجلس النواب بما ينعكس ايجابا على واقع العمل التنفيذي والتشريعي ويدعم جهود الحكومة في تعزيز الوحدة الوطنية والشراكة السياسية".