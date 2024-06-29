منتخب البرازيل يصعق باراجواي برباعية في كوبا أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب البرازيل فوزا كبيرا علي نظيره باراجواي، برباعية في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب «أليجانت» بلاس فيجاس بالجولة الثانية ضمن المجموعة الرابعة لبطولة «كوبا أمريكا»، في نسختها 48، التي تستضيفها الولايات المتحدة.

ويتواجد منتخب البرازيل في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات بطولة كوبا أمريكا برصيد نقطة وحيدة، بينما يتواجد باراجواي في المركز الرابع بدون نقاط.

أهداف مباراة البرازيل ضد باراجواي في كوبا أمريكا 2024

نجح منتخب البرازيل بعد عدة محاولات من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 35 عن طريق فينيسيوس جونيور.

ثم تمكن سافيو من استغلال خطأ دفاعي من لاعبي باراجواي وحارس مرماهم وسدد كرة ببراعة في المرمى في الدقيقة 43 معلنا عن الهدف الثاني.

وبشكل مفاجئ نجح فينيسيوس من تسجيل الهدف الثالث لمنتخب البرازيل في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل ضائع بالشوط الأول بعد هجمة سريعة.

بينما تمكن منتخب أوروجواي من تسجيل هدفه الأول في الدقيقة 48 وذلك عن طريق تصويبة صاروخية من عمر الديريتي.

ونجح لوكاس باكيتا في تسجيل الهدف الرابع لمنتخب البرازيل في الدقيقة 65 عن طريق ركلة جزاء.

وأهدر البرازيلي لوكاس باكيتا ضربة جزاء في الدقيقة 31 بغرابة شديدة حيث سددها بعيداً عن المرمى تماماً.