انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. العراقيون يقضون عيدهم بلا كهرباء وترجيحات بانشقاقات جديدة حول رئاسة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = ترجيحات نيابية بمزيد من الانشقاقات السياسية حول اختيار رئيس البرلمان .. واتفاق جديد لعقد مجلس محافظة كركوك بعد عطلة العيد

= تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة..العراقيون يقضون عيدهم بلا كهرباء ..ومطالبات بحلول عاجلة وسريعة



= ضبط اطنان من الادوية المنتهية الصلاحية في بغداد ,, والاطاحة بمصري قتل اربعة عمال مصريين في البصرة

= مظاهر العيد تغيب عن غزة .. عدوان صهيوني متواصل على القطاع .. واحتجاجات للمستوطنين في القدس ضد حكومة نتنياهو

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