انت الان تتابع خبر السوداني يبارك لبعثة الحج العراقية المركز الأول بجائزة "لبيتم" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في منشور على منصة "أكس" تابعته الخليج 365، انه "خالص التهاني والتبريكات لبعثة الحجّ العراقية التي حققت، للسنة الثانية على التوالي، المركز الأول كأفضل بعثة حجٍّ بين البعثات إلى الديار المقدسة، لتعكس بهذا صورةً ناصعةً عن أداء المؤسسات العراقية، داخليًّا وخارجيًّا".



وأضاف: "كما أن هذا الأمر يؤكد الدعم اللامحدود الذي تقدمه الحكومة في سبيل خدمة مواطنينا في كلّ مكان".