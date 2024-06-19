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الخزعلي: بعثة الحج العراقية تميزت بتقديم الخدمات والرعاية للحجاج العراقيين

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الخزعلي في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان "بعثة الحج العراقية تميزت بتقديم الخدمات والرعاية للحجاج العراقيين للعام الثاني على التوالي".

يذكر ان بعثة الحج العراقية أحرزت المركز الأول بجائزة "لبيتم" كأفضل بعثة حج لموسم الحج الحالي وذلك للعام الثاني على التوالي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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