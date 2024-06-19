انت الان تتابع خبر الخزعلي: بعثة الحج العراقية تميزت بتقديم الخدمات والرعاية للحجاج العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخزعلي في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان "بعثة الحج العراقية تميزت بتقديم الخدمات والرعاية للحجاج العراقيين للعام الثاني على التوالي".

يذكر ان بعثة الحج العراقية أحرزت المركز الأول بجائزة "لبيتم" كأفضل بعثة حج لموسم الحج الحالي وذلك للعام الثاني على التوالي.

