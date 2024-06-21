العراق يرحب باعتراف ارمينيا بدولة فلسطين

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أنه "في الوقت الذي تشيد فيه الوزارة بهذه الخطوة المهمة، فانها تؤكد على ضرورة استعادة الحق الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وجددت الوزارة، دعوتها "للمجتمع الدولي باهمية تحمل المسؤولية القانونية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة".

