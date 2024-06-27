انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. انتخابات كردستان وغضب الكهرباء وترقب لجلسة الحسم لرئاسة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = للمرة الثالثة.. المفوضية تمدد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات كردستان.. وجلسة اسثنائية مرتقبة لانتخاب رئيس بديل للحلبوسي.

= نقص الخدمات يثير غضب الاهالي في واسط.. واستمرار القطع الكهربائي يتصدر قائمة الازمات.



= رئاسة الجمهورية تصادق على جداول الموازنة وقانون مكافحة البغاء.. ومقترح نيابي لتعديل قانون الاحوال الشخصية.

= الكشف عن تحضيرات تركية لشن عملية عسكرية شمال العراق.. وتحذير من فقدان الاقليم لجزء من أراضيه.

شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا

