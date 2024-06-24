انت الان تتابع خبر نائب يكشف الحل الأمثل لإنهاء أزمة الكهرباء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف عضو مجلس النواب عن لجنة الطاقة، هاتف الساعدي، اليوم الاحد، عن موعد استضافة وزير الكهرباء زياد علي فاضل، بسبب تردي واقع التجهيز، فيما اشار الى أن الحل الأمثل لانهاء أزمة الكهرباء يتمثل بالتوجه نحو الاستثمار.

وقال الساعدي خلال حديث لبرنامج "عشرين" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "العراق قطع نصف الطريق لحل أزمة الكهرباء، لكن مع ذلك لم نلاحظ جدية بالتوجه لمحاسبة الفاسدين الذين تسببوا بهدر المال العام"، مبينا أن "مئات المليارات صرفت على ملف الكهرباء دون حلول".

واشار الى أن "هناك مدراء عامين "معشعشين" في بعض الوزارات وتحميهم احزابهم".

واعتبر الساعدي، أن "الاستثمار هو الحل الامثل لانهاء ازمة الكهرباء"، لافتا الى ان "نظام الخصخصة قد يواجه بالرفض شعبيا ومن الافضل خفض قيمة الجباية عبر هذا النظام".

ودعا عضو مجلس النواب، الى "ترشيد استهلاك الكهرباء من قبل المواطنين"، متوقعاً "حل ازمة الكهرباء خلال 5 سنوات".