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اضافة لمهامه.. تكليف بنكين ريكاني بمهام سلطة الطيران المدني

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، انه صادرة، من مدير مكتب رئيس الوزراء، احسان ياسين العوادي، انه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ولاحقاً بالأمر الديواني المرقم (24023) الصادر بالعدد (2480270) في 2024/1/9، واستناداً الى توجيه رئيس مجلس الوزراء، تقرر ما يأتي:
اولاً: تكليف (بنكين ريكاني وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بمهام رئيس سلطة الطيران المدني إضافة لمهامه)، ثانياً: ينقذ الأمر من تاريخ صدوره".

ادناه الوثيقة:

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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