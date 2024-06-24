انت الان تتابع خبر اضافة لمهامه.. تكليف بنكين ريكاني بمهام سلطة الطيران المدني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، انه صادرة، من مدير مكتب رئيس الوزراء، احسان ياسين العوادي، انه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ولاحقاً بالأمر الديواني المرقم (24023) الصادر بالعدد (2480270) في 2024/1/9، واستناداً الى توجيه رئيس مجلس الوزراء، تقرر ما يأتي:اولاً: تكليف (بنكين ريكاني وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بمهام رئيس سلطة الطيران المدني إضافة لمهامه)، ثانياً: ينقذ الأمر من تاريخ صدوره".

ادناه الوثيقة: