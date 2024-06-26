انت الان تتابع خبر رئاسة إقليم كردستان تحدد 20 تشرين الأول المقبل موعداً لانتخابات البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم رئاسة الاقليم دلشاد شهاب، خلال مؤتمر صحفي عقده في اربيل وتابعته الخليج 365، إن "رئاسة الاقليم حددت موعد تاريخ انتخابات برلمان اقليم كردستان العراق المصادف يوم 20 -10-2024".

واضاف شهاب أن "تحديد هذا اليوم جاء بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الاقليم"، مبينا ان "جميع الاحزاب ستكون ملزمه بهذا الموعد".



واكد شهاب "عدم وجود اي نقاط خلاف فيما يخص اجراء الانتخابات البرلمان في كردستان"، مشيرا الى انه "تم التباحث والحوار قبل البت بموعد الانتخابات".