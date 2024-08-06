انت الان تتابع خبر نشرة السومرية.. هجوم عين الأسد وفرصة أخيرة لحسم رئاسة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - # في بيان غاضب.. العمليات المشتركة تتوعد منفذي هجوم عين الاسد.. وتؤكد رفضها استهداف مقار المستشارين

# يومان لاثالث لهما.. الاطار يمنح السنة فرصة اخيرة لاختيار رئيس البرلمان، والصفقات السياسية تدخل على خط الازمة



# مع التحرك لاستجواب محافظ البنك المركزي.. اتهامات تطال الحكومة بالاخفاق في الملف الاقتصادي ومعالجة ازمة الدولار# عبر نافذة بيع العملة.. دعوات للتحقيق بعمليات شراء الذهب وتهريبه، ومطالبات بكشف المستفيدين من العملية

# تتابعون ايضا.. حالات الطلاق تسجل ارقاما مهولة في العراق.. الخيانة والاضطرابات النفسية وزواج القاصرين ابرز الاسباب

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