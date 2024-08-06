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نشرة السومرية.. هجوم عين الأسد وفرصة أخيرة لحسم رئاسة البرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - # في بيان غاضب.. العمليات المشتركة تتوعد منفذي هجوم عين الاسد.. وتؤكد رفضها استهداف مقار المستشارين

# يومان لاثالث لهما.. الاطار يمنح السنة فرصة اخيرة لاختيار رئيس البرلمان، والصفقات السياسية تدخل على خط الازمة


# مع التحرك لاستجواب محافظ البنك المركزي.. اتهامات تطال الحكومة بالاخفاق في الملف الاقتصادي ومعالجة ازمة الدولار
 
# عبر نافذة بيع العملة.. دعوات للتحقيق بعمليات شراء الذهب وتهريبه،  ومطالبات بكشف المستفيدين من العملية

# تتابعون ايضا.. حالات الطلاق تسجل ارقاما مهولة في العراق.. الخيانة والاضطرابات النفسية وزواج القاصرين ابرز الاسباب

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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