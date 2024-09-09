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وكيل يوسف ساليتش يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامى خالد الغندور، عن تصريحات خاصة من مايكل بيك وكيل اللاعب يوسف ساليتش الذي تردد خلال الساعات الأخيرة إقترابه من النادي الأهلي.

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وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" تواصلنا مع مايكل بيك وكيل اللاعب والذي أكد أن اللاعب لن ينتقل إلى ".

وتابع الغندور:" مايكل بيك رفض التعليق على حقيقة وجود مفاوضات مع الأهلي من عدمها ولكنه أكد على أن ساليتش لا ينوي اللعب للدوري المصري ويركز مع فريقه في الوقت الحالي".

وأختتم:" ساليتش يمتلك طموحات كبيرة للاستمرار في أوروبا خلال الفترة المقبلة ".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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