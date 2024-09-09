اصابة أشرف داري مع منتخب المغرب في مباراة ليسوتو بتصفيات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض أشرف داري، لاعب الأهلي ومنتخب المغرب، للإصابة أثناء إحماء منتخب المغرب استعدادًا لمواجهة ليسوتو، في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

وأصيب أشرف داري على مستوى الكاحل أثناء عمليات الإحماء، ليقرر وليد الركراكي استبعاده من تشكيل المغرب، ودخل يونس عبد الحميد في خط الدفاع ليعوض المصاب أشرف داري، ويبدأ المواجهة ضد ليسوتو.



تشكيل المغرب أمام ليسوتو في تصفيات أمم إفريقيا 2025



أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليسوتو، المقرر إقامتها مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.



تشكيل المغرب أمام ليسوتو في تصفيات أمم إفريقيا 2025

حارس المرمى: منير مهند.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، أشرف داري، أدم أزنو.

خط الوسط: عز الدين أوناحي، أمير ريتشاردسون، أسامة تارجالين.

خط الهجوم: أمين عدلي، أيوب الكعبي، إلياس أخوماش.

