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الأحد المقبل .. الأهلي يستهل مشواره في أبطال أفريقيا بملاقاة بطل كينيا

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ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لملاقاة نظيره جورماهيا الكيني في ذهاب دور ال 32 من مسابقة دوري ابطال افريقيا مساء يوم الاحد المقبل.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى كينيا .

وحرص طارق قنديل على التواصل مع السفير المصري المصري في كينيا للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة وكذلك التنسيق الكامل مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام، القائم بأعمال مدير الكرة، بخصوص كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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