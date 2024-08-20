انت الان تتابع خبر النزاهة تتواصل مع الإنتربول لاعتقال إحسان عبد الجبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر مطلع، مساء الثلاثاء، بأن هيئة النزاهة تتواصل مع الشرطة الدولية "الإنتربول" لاعتقال وزير النفط السابق إحسان عبد الجبار.



وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "النزاهة على تواصل مع الإنتربول لتحديد مكان الهارب إحسان عبد الجبار تمهيدا لاعتقاله لتورطه بسرقة القرن".

وفي تشرين الأول 2022، تم الكشف للمرة الأولى عن قضية "سرقة القرن" التي تخص الأمانات الضريبية وتورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في البلاد التي شهدت السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.