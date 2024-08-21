انت الان تتابع خبر الحيدري يفتح النار على السفيرة الأمريكية: أنتم أمة المثل والشذوذ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسي

هاجم النائب علاء الحيدري السفيرة الأميركية في العراق الينا رومانسكي حول قلقها بشأن قانون الأحوال الشخصية.

وقال الحيدري في تدوينة على منصة X اطلعت عليها الخليج 365، "ستشعرون بالقلق طالما انتم على ارض علي والحسين عليهم السلام، وأنتم آخر من يتكلم على وجه الكرة الارضية بحقوق الانسان والاسرة والمرأة والطفل، ومذابح غزة وماكنة القتل الصهيو أمريكي في منطقة الشرق الأوسط شاهد على عدم احترامكم للقانون الدولي الانساني وحقوق الإنسان وحريات ومعتقدات الشعوب".

وأضاف "نحن أهل الأرض ونحن من يقرر حياة مجتمعنا ولن نلتفت لكم بحرف واحد لأنكم امة المثل والشذوذ، ونحن امه الإسلام والقرآن وشتان ما بين الحق والباطل".

يذكر ان السفيرة الأميركية أعربت عن قلقها إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي والتي من شأنها أن تقوض حقوق المرأة والطفل.