انت الان تتابع خبر بالوثيقة.. مكتب رئيس مجلس النواب بالنيابة يخاطب مكتب رئيس الوزراء بشأن جداول الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - محلي

أكدّ رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، انّ جداول قانون الموازنة التي اعتمدت من قبل مجلس النواب في جلسة إقرارها، هي ذاتها التي ارسلها مجلس الوزراء لمجلس النواب دون أيّ تعديل، مشيراً إلى انّ رئاسة المجلس قد شكلت لجنة عليا لتدقيق الملابسات المثارة بشأن الموضوع.

وقال المندلاوي في بيان صدر حول ما اثير مؤخراً من بعض من وسائل الاعلام بشان وجود اضافات على جداول الموازنة لعام 2024 وورد لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب وبجلسته المرقمة (27) المنعقدة بتاريخ 3/ حزيران /2024 وافق على تقديرات جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 ومرفقاته جداول (أ, ب, ج, د, ه ,و) وجدول تمويل العجز كما وردت من مجلس الوزراء بدون أيّ تعديل او إضافات، مع تخويل الأخير صلاحية مناقلة تخصيصات مبلغ (2) تريليون دينار عراقي للمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتوزع حسب النسب السكانية والفقر، وهذا ما يؤكده قرارنا النيابي رقم (64) لسنة 2024، والمرافق صورة عنه".

وتابع "بهدف التأكيد على عدم اعتماد أيّ نسخة معدلة، عاودنا اصدار كتاب من مجلس النواب / مكتب الرئيس ذي الرقم (616) في 21/7/2024 والمرافق صورة عنه، والمرسل إلى مجلس الوزراء / مكتب الرئيس , والذي اشار وبكل وضوح إلى ( الموافقة على تقديرات جداول قانون الموازنة ومرفقاته من الجداول المذكورة اعلاه مع جدول تمويل العجز المذكور أنفاً وكذلك حق المناقلة بنفس المبلغ المثبت وهو (2) تريليون"، مشيرا إلى "فقرة تضمنها ذات الكتاب تؤكد وبكل وضوح على (ان القرار النيابي تضمن اعتماد الجداول المرسلة من مجلس الوزراء والتي جرى اقرارها في الجلسة المنعقدة دون أيّ إضافات".

وبين ان "رئاسة المجلس قد شكلت لجنة عليا لتدقيق الملابسات المثارة بشأن الموضوع والوقوف على حقيقتها"، لافتا الى "متابعته لكافة ما ينشر ويبث من احاديث غير دقيقة من بعض وسائل الإعلام وستتعرض للمساءلة القانونية اي جهة تحاول تضليل الرأي العام من خلال اخفاء الحقائق والنقل غير الأمين للوقائع، لتحقيق مآرب غير مشروعة بعيداً عن أمانة النقل الحيادي والموضوعية التي ينبغي ان تتحلى بها".