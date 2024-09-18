نشرة السومرية.. مغالاة الوحدات السكنية واستجوابات البرلمان وانفجارات لبنان

بغداد - ياسين صفوان - # بعدَ ان غابت عن لائحة جداول الاعمال.. وزير النفط يفتتح ابواب الاستجوابات داخل البرلمان# المغالاة في أسعار الوحدات السكنية يدفع النزاهة النيابية لفتح ملف مشروع بوابة العراق السكني

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012