انت الان تتابع خبر السامرائي يوجه دعوة للمجتمع الدولي لكف العدوان الصهيوني على لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في منشور على منصة "أكس" تابعته الخليج 365، انه "في هذه اللحظة التاريخية الفارقة، نقف الى جانب أهلنا في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وندعو المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لكف العدو الصهيوني عن مواصلة جرائمه الارهابية في لبنان".



ودعا السامرائي، الحكومة العراقية والمواطنين الى "المساهمة الفورية والعاجلة في دعم إخوانهم في لبنان بكل ما يستطيعون".