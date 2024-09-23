انت الان تتابع خبر وكيل وزير ونواب ومحافظين.. أوامر استقدام واعتقال لـ24 درجة خاصة خلال اب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان 27 أمر قبض واستقدام قضائيٍّ صدرت بحقّ 24 شخصا من ذوي الدرجات الخاصَّة والعليا؛ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها على القضاء.



وأكدت صدور (٢٢) أمر استقدامٍ، و(٥) أوامر قبضٍ للمُدَّة من الأول حتى الحادي والثلاثين من شهر آب الماضي.

وأشارت الى إنَّ الأوامر شملت وكيل وزيرٍ، وعضوين سابقين في مجلس النوَّاب، و(٤) مديرين عامّين حاليّين، و(١٢) سابقين، ومديرَين عامين أسبقين، فضلاً عن محافظين سابقين، وعضو مجلس مُحافظة حالي.