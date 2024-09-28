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العزم يعزي باستشهاد السيد نصر الله: الأمة فقدت قائداً شجاعاً ومجاهداً عظيماً

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "فقدت الأمة اليوم باستشهاد السيد حسن نصر الله، قائداً شجاعاً ومجاهداً عظيماً، نتيجة لضربة صهيونية إرهابية غادرة".

وتابع: "وفي هذا الوقت الأليم وببالغ الحزن والأسى نتقدم بخالص العزاء إلى الامة العربية والإسلامية والشعب اللبناني وأسرته الكريمة، داعين الله أن يتقبله ورفاقه في الشهداء ويمنح الجميع الصبر والسلوان".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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