انت الان تتابع خبر العزم يعزي باستشهاد السيد نصر الله: الأمة فقدت قائداً شجاعاً ومجاهداً عظيماً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر التحالف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "فقدت الأمة اليوم باستشهاد السيد حسن نصر الله، قائداً شجاعاً ومجاهداً عظيماً، نتيجة لضربة صهيونية إرهابية غادرة".



وتابع: "وفي هذا الوقت الأليم وببالغ الحزن والأسى نتقدم بخالص العزاء إلى الامة العربية والإسلامية والشعب اللبناني وأسرته الكريمة، داعين الله أن يتقبله ورفاقه في الشهداء ويمنح الجميع الصبر والسلوان".