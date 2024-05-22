اليابان | «ماذا تريد أن تصبح بالمستقبل؟».. هل اختلفت أحلام أطفال اليابان بالوظائف المستقبلية؟

لايف ستايل 22/05/2024

في استطلاع للوظائف المستقبلية التي يحلم بها الأطفال اليابانيون، ظلت صناعة الحلويات تحظى بشعبية لدى الفتيات. في المقابل، كان الاختيار الأكثر شيوعاً للأولاد في المدارس الإعدادية هو أن يصبحوا مهندسين أو مبرمجين لأول مرة. يعكس هذا الاستطلاع التغيرات في اهتمامات الأطفال وتوجهاتهم المهنية في اليابان، حيث تتزايد الرغبة في التخصصات التقنية بين الأولاد، بينما تستمر الفتيات في اختيار المهن التقليدية مثل صناعة الحلويات.

أجرت شركة أديكو، وهي شركة يابانية تقدم خدمات الموارد البشرية، دراسة استقصائية على الصعيد الوطني سألت فيها 1800 تلميذ من طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية (100 صبي و100 فتاة في كل عام) عن الوظيفة التي يرغبون في القيام بها في المستقبل. كانت نتائج الاستطلاع تشير إلى أن مهنة صانعة الحلويات هي الخيار الأفضل لفتيات المدارس الابتدائية بنسبة 20.2٪، واستمرت في كونها خيارًا شائعًا بين فتيات المدارس الإعدادية بنسبة 8٪. يعكس هذا الاستطلاع التفضيلات المهنية المتنوعة للأطفال في اليابان، حيث تحافظ بعض المهن التقليدية على جاذبيتها بين الفتيات، بينما يختار الأولاد المهن التقنية مثل الهندسة والبرمجة.

من ناحية أخرى، اختار الأولاد في المدارس الإعدادية ”مهندس/مبرمج“ لتكون وظيفة أحلامهم الأولى للمرة الأولى منذ بدء الاستطلاع في عام 2014. بشكل عام، بالنسبة للأولاد في المدارس الابتدائية والإعدادية، احتلت مهنة ”مهندس/مبرمج“ المرتبة الثانية بعد ”لاعب كرة قدم“ باعتبارها الوظيفة التي يرغبون في القيام بها في المستقبل.

على الرغم من أن عددًا قليلًا نسبيًا من أطفال المدارس الابتدائية كانوا مهتمين بأن يصبحوا عاملين في شركة أو موظفين حكوميين، إلا أن هذه المناصب في المرحلة الإعدادية احتلت المركزين الثاني والثالث للبنين والخامس والسابع للفتيات. يشير هذا إلى أنه كلما تقدم الأطفال في الصفوف الدراسية، أصبحوا أكثر واقعية وأكثر ميلًا لتفضيل الاستقرار الوظيفي. تعكس هذه التوجهات التغيرات في تطلعات الأطفال مع نموهم ووعيهم بمتطلبات سوق العمل وتفضيلهم للأمان الوظيفي.

فتيات المرحلة الابتدائية

تم الإنشاء بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من أديكو.

فتيات المرحلة الاعدادية

تم الإنشاء بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من أديكو.

فتيان المرحة الابتدائية

تم الإنشاء بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من أديكو.

فتيان المرحلة الإعدادية

تم الإنشاء بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من أديكو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان © بيكستا)