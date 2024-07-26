اليابان | أزمة الخرف في اليابان: عدد المفقودين يصل لأعلى مستوى للسنة الحادية عشر على التوالي

مجتمع 27/07/2024

في عام 2023، شهدت اليابان ارتفاعاً غير مسبوق في عدد المفقودين ممن يُشتبه في إصابتهم بالخرف أو يعانون من أعراض مشابهة، حيث بلغت طلبات البحث المقدمة إلى الشرطة 19039 حالة، وهو أعلى رقم مسجل منذ بدء الإحصاءات في عام 2012. هذا الارتفاع المستمر للسنة الحادية عشرة على التوالي يعكس تزايد حجم هذه المشكلة في المجتمع الياباني ويبرز الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فعالة للتعامل معها. في ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري تسليط الضوء على الجهود المبذولة والتحديات التي تواجهها الأسر والمؤسسات المعنية في رعاية ودعم هؤلاء الأشخاص.

وفقًا لوكالة الشرطة الوطنية، بلغ عدد المفقودين المصابين بالخرف في عام 2012 حوالي 9607 أشخاص. ومع ذلك، تضاعف هذا الرقم تقريبًا خلال عقد من الزمن. في عام 2023، وصل العدد إلى مستوى يتسبب في تسجيل حوالي 52 حالة يوميًا. من حيث الفئات العمرية، كان هناك 11,224 شخصًا مفقودًا ممن تجاوزوا سن الثمانين، و6838 شخصًا في السبعينيات من العمر، و977 شخصًا ممن تقل أعمارهم عن 69 عامًا. يشير هذا إلى زيادة ملحوظة في المخاطر بدءًا من سن السبعين.

توزعت نسبة الجنسين بين المفقودين على 55.7% للذكور و44.3% للإناث. شمل الإحصاء الأشخاص الذين تم الإبلاغ عنهم قبل عام 2023 أيضًا، حيث تم العثور على 18,221 شخصًا على قيد الحياة، وتم تحديد موقع معظمهم في غضون ثلاثة أيام. وفي المقابل، توفي 553 شخصًا نتيجة حوادث أثناء التجول أو تدهور حالتهم الصحية، مما يمثل نسبة وفيات قدرها 3% من إجمالي حالات المفقودين بسبب الخرف.

خلال عام 2023، بلغ عدد المفقودين لأسباب متنوعة غير الخرف، مثل الأمراض والعلاقات العائلية والمشاكل في العمل والدراسة، 91,144 شخصًا، بزيادة قدرها 5,234 شخصًا عن العام السابق. كان عام 2020، خلال جائحة كورونا، هو الأدنى على الإطلاق بعدد 77,022 شخصًا، لكنه شهد زيادة للسنة الثالثة على التوالي.

فيما يتعلق بالفئات العمرية، كان عدد المفقودين في الفئة العمرية من 10 إلى 19 عامًا هو الأكبر، حيث بلغ 17732 شخصًا، مما يمثل حوالي 40% من إجمالي عدد المفقودين. تعود حالات الاختفاء في هذه الفئة العمرية بشكل رئيسي إلى المشاكل العائلية، والتي بلغت نسبتها 35.1%، مما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في هذا السياق.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان: © بيكستا)