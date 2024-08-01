اليابان | تعرف على «فن ميزوهيكي» الياباني العريق

قطع سوشي على شكل تشوتورو (تونة متوسطة الدهون)، والسلمون، والجمبري الحلو... كلها عبارة عن ”فن ميزوهيكي“ تم تشكيلها عن طريق طي وربط خيط واحد. وهي أعمال فنية للسيدة موريتا إريكو، فنانة ميزوهيكي التي تستخدم أشكالًا مألوفة للتعبير عن جاذبية ميزوهيكي الجديدة. ويُعرف ميزوهيكي بأنه خيط تزيين يتم وضعه على أظرفة الهدايا النقدية وعلى الهدايا العينية التي يتم تقديمها في المناسبات الرسمية كحفلات الزفاف والجنائز، وهو مألوف لدى اليابانيين، ويُعتبر عنصرًا أساسيًا في ثقافة الهدايا. وفي هذه المقالة قمنا بسؤال السيدة موريتا، التي تعرفت على فن ميزوهيكي بعد أن كانت منغمسة في الثقافة والفن الياباني بدءًا بفن الخط منذ الطفولة، عن جاذبية ميزوهيكي تلك.

فن ميزوهيكي وتاريخه في الحياة اليومية

لدى ”فن ميزوهيكي“ تاريخ طويل يعود إلى عصر أسوكا (593-710) في اليابان، وعلى الرغم من وجود نظريات مختلفة حول أصله، إلا أنه يُقال إنه بدأ عندما تم تعليق خيوط القنب الملونة بالأحمر والأبيض على الهدايا التي جلبها المبعوثون عند عودتهم. تطور فن ميزوهيكي خلال عصر هييآن إلى الشكل الحالي، حيث يتم ثني ورق الواشي وتثبيته بالغراء. هذا الفن يمثل ثقافة يابانية تقليدية تم توارثها على مدى حوالي 1400 عام، ويُعتبر لا غنى عنه في المناسبات الرسمية مثل حفلات الزفاف والجنائز وغيرها من الأحداث الهامة.



يتم وضع ميزوهيكي على أظرف الهدايا النقدية. يتم ربط خيوط ميزوهيكي (في الأعلى) معًا في مجموعة متنوعة من الأشكال، بما في ذلك ”عقدة الزهرة“ باللونين الأحمر والأبيض والمنتشرة بشكل عام (يسار)، وعلى شكل ”عقدة أوابي (أواجي)“ الرائعة التي صنعتها السيدة موريتا (يمين).

تقول السيدة موريتا ”ميزوهيكي الذي كان يُستخدم في طقوس الشنتو، وتم تناقله على نطاق واسع بين الأشخاص ذوي المناصب الرفيعة كأفراد عائلات النبلاء، انتشر إلى عامة الناس خلال عصر إيدو. وفي عصر ميجي ظهرت ثقافة إهداء المال، وأصبح يتم استخدام أظرفة الهدايا. ونتيجة لذلك، يبدو أنه في ذلك الوقت، تم تدريس كيفية ربط ميزوهيكي في المدارس كأسلوب لبق للتعامل مع النساء. وعلاوة على ذلك، في السنوات الأخيرة، ظهرت خيوط ميزوهيكي بأنواع مختلفة، وليس باللون الأبيض والأحمر والأسود فحسب. وأشعر أن حضور ميزوهيكي أصبح مألوفًا أكثر بكثير مما كان عليه عندما بدأته لأول مرة“.

لقد تعرفت السيدة موريتا على ميزوهيكي في عام 2006، وبدأت أنشطتها كفنانة بعد عام من ذلك. ثم قامت بنقل قاعدة أنشطتها إلى كيوتو، وأسست هناك ”واكوبو هويو (الورشة اليابانية للتغليف والربط)“، وتقوم بالترويج لسحر ميزوهيكي من خلال صنع الأعمال الفنية وعقد الدروس التعليمية.



تقول السيدة موريتا ”يختار العديد من الشباب ميزوهيكي التقليدي، ويعتقدون أنه لطيف بمجرد صنعه بأشكال ملونة. وأشعر أنه حتى مجرد إضافة ميزوهيكي إلى الظرف يعكس صدق الشخص المُهدي“.

حرية تحويل ميزوهيكي من أشكال مسطحة إلى أشكال ثلاثية الأبعاد

إن أعمال السيدة موريتا الفنية لا تتقيد بالصورة التقليدية للميزوهيكي، وكلها ساحرة. فهي تتمتع بمظهر جميل لدرجة أنك تنسى تقريبًا أنها مجرد ميزوهيكي، حيث تتنوع أشكالها من الأشكال المتعلقة بالمناسبات الموسمية اليابانية إلى الأزهار والحلوى.



تُعتبر الزهور والنباتات من الأشكال الشائعة حتى بالنسبة للمبتدئين. صورة فراولة جميلة (يسار). صورة ”دمى التنين“ (أعلى اليمين) قامت بتصميمها احتفالًا بعام التنين. قائمة المقهى الملونة والرائعة ”بلين ألامود“ (أسفل اليمين) أيضًا عبارة عن ميزوهيكي © 2021 موريتا إريكو، واكوبو هويو

لقد أثارت ”روعة“ أعمال السيدة موريتا الاهتمام بميزوهيكي، ويحاول العديد من الأشخاص صنع أعمال ميزوهيكي بأنفسهم. والسيدة موريتا نفسها أحد أوائل الذين انجذبوا إلى ميزوهيكي والتحقوا بمدرسة ميزوهيكي التي كانت المدرسة الوحيدة في طوكيو في ذلك الوقت.

وتقول السيدة موريتا ”لقد اندهشت أنا أيضًا عندما بدأت تعلم ميزوهيكي، ولكن بغض النظر عن مدى تعقيده، فإنه يمكن صنعه من خلال تطبيق خطوات الربط الأساسية. ويمكن صنع أي شيء، لذلك هناك العديد من العناصر في حياتنا اليومية التي من الممكن أن نقوم بصنعها. وحتى أثناء تناولي الطعام، أستطيع أن أرى ما هو أمامي كشيء مرشح ليكون العمل التالي. وأفكر هل أقوم بصنعه أم لا. فهناك احتمالات لا حصر لها لما أريد صنعه“.

وطلبنا من السيدة موريتا، التي تقول إن ميزوهيكي هي حرفة يدوية يمكن لأي شخص الاستمتاع بها، أن توضح لنا كيفية صنع ”عقدة الخوخ“ التي يسهل دمجها في الحياة اليومية، مثل إضافتها إلى الرسائل والحقائب القماشية الصغيرة.

فيديو لطريقة تشكيل عقدة الخوخ

إذا قمنا بتشكيل ”عقدة أوابي (أواجي)“ الأساسية ومررنا كلا الطرفين من خلال الفتحة الموجودة في المنتصف، فستتشكل ”عقدة الخوخ“. وطريقة الحصول على لمسة نهائية جميلة هي محاذاة كل خيط من الخيوط بجانب بعضها البعض بشكل مستقيم وتجنب التداخل أو الالتواء.





”عقدة الخوخ“ هي شكل منفصل بحد ذاته. يختلف الحجم النهائي بزيادة عدد الخيوط المستخدمة، فالحجم الكبير يحتوي على خمسة خيوط والحجم الصغير يحتوي على ثلاثة خيوط. مع زيادة عدد الخيوط، يزداد مستوى الصعوبة.

إن خيوط ميزوهيكي المستخدمة كمادة أولية هي في الواقع متوفرة بسهولة، حيث يمكن حتى العثور عليها في متاجر المئة ين. والطول المعتاد هو تسعين سنتيمترًا، ولكن تتوفر أيضًا خيوط مقطوعة بطول ثلاثين سنتيمترًا، وهناك العديد من الأنواع، بما فيها الخيوط ذات الألوان اللامعة، وليس فقط الخيوط بلون واحد. حيث إن هناك حوالي أربعمائة إلى خمسمائة لون، وبالتالي يمكن إنشاء عدد لا حصر له من التصاميم اعتمادًا على الألوان المستخدمة.



إكليل جميل من أزهار الميموزا الصفراء تم صنعه بميزوهيكي.

ووفقًا للسيدة موريتا، فإنه يمكن إنشاء أي شكل، سواء كان ثنائي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد، استنادًا إلى ”عقدة أوابي (أواجي)“ الأساسية، ولكن ما يدعو للدهشة مرة أخرى هو أن جميع الأشكال بدءًا من قطع السوشي التي بحجم كف اليد وحتى القطع الطويلة التي يبلغ طولها خمسة أمتار، جميعها مصنوعة من خيط ميزوهيكي واحد في الأساس. وعلاوة على ذلك، تقول السيدة موريتا إن أعمالها ليس لها مخططات. والإثارة الحقيقية تتمثل في صنعها باليدين أثناء تخيل الشكل النهائي.



من اليسار تشوتورو (تونة متوسطة الدهون)، كوهادا، حبار. عند النظر عن قرب، يمكن أن نرى أنها مصنوعة من خلال الوصل بين ”عُقد أوابي (أواجي)“.



تم صنع كل من مانيكي نيكو (قطة الحظ) وداروما (دمية الحظ) باستخدام ”عقدة أوابي (أواجي)“ بشكل رئيسي. تقوم السيدة موريتا بصنع التصميم أثناء تخيل الشكل النهائي.

وابتكرت السيدة موريتا العديد من الأعمال الفنية، وتقوم بنقل متعة ميزوهيكي كحرفة يدوية إلى المشاركين في صفوفها، لكنها تقول إن أعمال ميزوهيكي لها معنى أعمق من مجرد جاذبيتها كزينة. حيث تقول ”على سبيل المثال، إن عقدة أوابي (أواجي) يعود أصلها إلى حيوان أذن البحر، وهو عنصر غذائي مهم يُستخدم في تقديم القرابين للآلهة، بينما يتكون ميزوهيكي الموضوع على أظرفة الهدايا النقدية من خمسة خيوط، وهو نفس عدد أصابع اليد، للتعبير عن الاتصال بين اليدين. وأنا أيضًا معجبة بالأشياء الغامضة، وذلك هو إحدى نقاط سحر ميزوهيكي“.



هناك أعمال فنية يبلغ طولها خمسة أمتار أيضًا © 2021 موريتا إريكو، واكوبو هويو.



عمل فني تواصل السيدة موريتا ربط عقده شيئًا فشيئًا. تقول ”أحب الوقت الذي أقضيه في التركيز على أطراف أصابعي والربط دون تفكير“ © 2023 موريتا إريكو، واكوبو هويو.

العلاقة العجيبة بين الأنماط السلتية وميزوهيكي

لقد كانت السيدة موريتا مفتونة بفن الخط وأشكال الفن الأخرى التي تتولد من ”الخطوط“، حتى قبل أن تتعرف على ميزوهيكي، وكانت مهتمة بالأنماط المتوارثة في مختلف أنحاء العالم. وفي ظل ذلك، عندما بدأت تتعلم عن ميزوهيكي، اكتشفت أن ”عقدة أوابي (أواجي)“ مصممة لتبدو تمامًا مثل العقدة السلتية التقليدية.



الأنماط السلتية المصنوعة من ميزوهيكي (في الأعلى والأسفل) © موريتا إريكو، واكوبو هويو.

وتقول السيدة موريتا ”أردت أيضًا أن أبتكر أنماطًا من جميع أنحاء العالم باستخدام ميزوهيكي، وأثناء بحثي، اكتشفت أن هناك أنماطًا تشبه الأنماط اليابانية التقليدية مثل الأنماط الهندسية الإسلامية، والأنماط التركية، وأنماط الفن الحديث، وليس فقط أنماط العقد السلتية. وعندما أفكر كيف أن هذه الأنماط، التي نشأت من خط واحد، ربما تكون قد دخلت إلى اليابان عبر طريق الحرير منذ فترة طويلة، تصبح أنماط ميزوهيكي أكثر إثارة للاهتمام، وأشعر مرة أخرى بعمق عالم ميزوهيكي“.

إن ميزوهيكي كيان غامض، يرث التقاليد، ولديه أنماط مشتركة مع الدول الأخرى البعيدة. وهناك الكثير من الأشياء التي ترغب السيدة موريتا بصنعها، حيث تقول ”سأكون سعيدة إذا تمكنت يومًا ما من استخدام ميزوهيكي كفرصة للتبادل الثقافي. وأنا شخصيًا أحلم بصنع ملابس من ميزوهيكي يومًا ما“. فإمكانيات ميزوهيكي تتجاوز 1400 عامًا من الزمن، وستستمر في الانتشار في المستقبل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، تصوير المقابلة والفيديو: كاواموتو سيا، المقابلة والنص: تاغوتشي ميكيكو)

تُعقد دروس ميزوهيكي على مدار العام في كيوتو وأوساكا وهيوغو وناغويا وطوكيو وعبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.

https://mizuhiki-houyou.jp

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