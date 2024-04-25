شكرا لقرائتكم شركة الفطيم تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الفطيم توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) بماركة ماركس وسبنسر في محافظة جدة، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدير معرض / مديرة معرض.

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مكان العمل:

– محافظة جدة / داخل المول.

التفاصيل:

1- الخبرة المطلوبة لمدير المعرض (من سنتين إلى ثلاث سنوات خبرة مدير معرض بمجال الملابس).

2- لغة إنجليزية ممتازة.

3- التواجد في محافظة جدة.

4- التفرغ التام للعمل.

5- المرونة بأوقات العمل.

المزايا والحقوق الوظيفية:

1- توظيف فوري.

2- دورات وتدريب خارجي.

3- راتب شهري.

4- تأمين صحي واجتماعي.

5- بطاقة خصم.

6- حوافز شهرية وسنوية.

ملاحظة مهمة:

– الوظائف بمحافظة جدة فقط.

– لن تقبل سيرة لا تتوافق مع الشروط المعلن عنها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/10/15هـ الموافق 2024/04/24م.

طريقة التقديم:

– من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة الرجاء التقديم على البريد الإلكتروني وكتابة الوظيفة المتقدم / المتقدمة عليها (مدير / مديرة معرض – جدة):

[email protected]