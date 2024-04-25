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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية عن توفر وظائف شاغرة في الإدارة العامة لصحة السجون.

وظائف الإدارة العامة لصحة السجون

ويمكن التقديم في وظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية من خلال الرابط التالي هنا.

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وقال الحساب الرسمي للخدمات الطبية بوزارة الداخلية: إن الوظائف في عدد من مناطق المملكة ويكون استقبال الطلبات من اليوم الخميس حتى الخميس 9 مايو المقبل.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف من خلال الإنفوجرافيك أدناه