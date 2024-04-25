وظائف شاغرة في شركة هندسة الطيران

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية لهندسة الطيران- التابعة لمجموعة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة هندسة الطيران

وأبرزت الشركة السعودية لهندسة الطيران، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي السلامة والجودة.

– كاتب إجراءات الأدلة والوثائق/ صيانة الطائرات.

– مسؤول السلامة.

– أخصائي تطوير الأدلة/ المعدات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية لهندسة الطيران، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 إبريل 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يونيو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)