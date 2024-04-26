فرص عمل بشركة شركة فوريرة لتوصيل الطعام لجميع المؤهلات برواتب مجزية

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة فوريرة لتوصيل الطعام من خلال وزارة الشباب والرياضة، عن فتح باب التوظيف لشغل بعض الوظائف الشاغرة من مندوبين دليفري للعمل فورًا بفروع الشركة في أكتوبر والمعادي، وذلك لحملة المؤهلات المتوسطة والفوق متوسطة، وبرواتب مجزية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف:

وظائف شركة فوريرة لتوصيل الطعام

مطلوب مندوب دليفري.

الشروط والمزايا

أوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات عليا ومتوسطة، ويشترط امتلاك هاتف أندرويد، وان يكون المتقدم من سكان أكتوبر والمعادي، وان يمتلك موتوسيكل.

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وتوفر الشركة للعاملين بها رواتب مجزية، والقبض يومي وأسبوعي، والعمل شفتات متغيرة، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية، وخدمة كاملة للكابتن.

كيفية التقديم على الوظائف

للراغبين يرجى التقديم عبر إدخال كافة البيانات المطلوبة من خلال استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة فوريرة لتوصيل الطعام“.