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وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول حماية البيانات الشخصية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، إدارة الاعمال)، أو ما يعادلها.

– أخصائي أول حوكمة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو ما يعادلها.

– أخصائي أول إدارة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

– أخصائي أول الامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، أمن المعلومات)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 إبريل 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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