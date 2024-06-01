جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن عن وظائف شاغرة بشركة ناسيتا لخدمات اللوجستيك

الرياض - أميرة القحطاني - أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة المؤهلات المتوسطة، للعمل فورًا بشركة ناسيتا لخدمات اللوجستيك، ونستعرض الآن تفاصيل الوظائف على النحو التالي:

وظائف شركة ناسيتا لخدمات اللوجستيك

مطلوب فني سيارات.

مطلوب ميكانيكي سيارات.

مطلوب كهربائي سيارات.

مطلوب فني غسيل سيارات.

مطلوب فني تشطيبات.

مطلوب فني تكييف وكهرباء.

مطلوب عامل نظافة.

مطلوب سائق مندوب رخصة مهنية.

مطلوب مندوب موتوسيكل.

الشروط والمزايا

أوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحملة المؤهلات المتوسطة، ويشترط ان لا يزيد السن عن 40 سنة، وتقديم موقف واضح من الخدمة العسكرية، وتقدم الشركة للعاملين رواتب مجزية وحوافز شهرية وزيادات سنوية وبدل انتقال وإضافي، كما توفر تأمينات طبية واجتماعية.

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للتقديم على الوظائف

لمن يرغب في التقديم على الوظائف العلنة يرجى التقديم شخصيًا بمقر الجهاز بالعنوان التالي: 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الدور الثاني، وللاستفسار يرحى الاتصال من خلال الأرقام التالية: 35711198 – 35720825