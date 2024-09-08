الامارات | علي ضاوي بطل أبطال «بينوس» لبناء الأجسام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام علي ضاوي بكأس بطل أبطال الفيزيك في بطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة، التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي برعاية مجلس دبي الرياضي، وإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام وتنظيم نادي بينوس الرياضي في دبي.

كما أحرز اللاعب نفسه الميدالية الذهبية لفئة 176 سنتيمتراً.

وتوّج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، اللاعب علي ضاوي بكأس بطل الأبطال، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية الدكتور روفائيل سانتوجا، ورئيس اللجنة المنظمة أنيس بينوس.

وعبر اللاعب علي ضاوي عن سعادته، وقال لـ«الإمارات اليوم» إنها «المرة الـ11 التي يفوز بها بكأس بطل الأبطال خلال مسيرته الرياضية».