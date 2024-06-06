وظائف خالية بشركة دومتي للمنتجات الغذائية لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة دومتي من خلال وزارة الشباب عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، للعمل بفروع الشركة بالقاهرة والجيزة والدلتا، ونستعرض الآن على الخليج 365 تفاصيل الوظائف وكيفية التقديم عليها كالتالي: –

وظائف شركة دومتي للمنتجات الغذائية

مطلوب مندوبين مبيعات، ويشترط مؤهل عالي أو فوق متوسط. مطلوب سائقين رخصة مهنية، ويشترط القراءة والكتابة. مطلوب عمال نظافة، لا يشترط مؤهل. مطلوب فنيين تبريد، مؤهلات متوسطة.

الشروط والمزايا

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر مبادرة توظيف مصر، أن الوظائف متاحة لجميع المؤهلات، ويشترط ألا يزيد السن عن 40 سنة، ويشترط التفرغ التام، وتقدم الشركة للعاملين والمقبولين رواتب مجزية وزيادات وأرباح سنوية، وبدل مواصلات وتدريب مدفوع الأجر، وسكن للمغتربين ووسائل انتقال، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.

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أماكن العمل:

فروع القاهرة “فرع بهتيم – فرع القطامية”

فروع الجيزة “شبرامنت – المريوطية”

فرع الإسكندرية.

فروع الدلتا “المنصورة – كفرالشيخ – البحيرة – طنطا – المنوفية – بنها – الشرقية”

فروع الصعيد “الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان”

كيفية التقديم على وظائف شركة دومتي

للتقديم على الوظائف المعلنة، أوضحت وزارة الشباب والرياضة، للراغبين يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي”وظائف شركة دومتي “.