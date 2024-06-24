وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير قسم الدعم والنشر.

– مدير إدارة الدراسات والبحوث.

– باحث أول دراسات.

– أخصائي أول فعاليات معرفية.

– مسؤول التخطيط ومتابعة الأعمال.

– مسؤول تجربة المستخدم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)