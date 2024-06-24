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وظائف شاغرة في شركة سابك

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة للصناعات الأساسية “سابك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة سابك

وأبرزت شركة سابك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير التخطيط المركزي/ الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

– أخصائي التخطيط/ إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، الاقتصاد، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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