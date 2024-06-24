شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وهندسية شاغرة في وزارة الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

– خبير أول تطوير أعمال.

– أخصائي أول تطوير أعمال.

– أخصائي أول إدارة طلب.

– أخصائي أول حوكمة وأداء.

– أخصائي أول جودة.

– أخصائي أول تخطيط وأداء.

– رئيس قسم برامج تعزيز الانتماء.

– مستشار حوكمة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)