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وظائف شاغرة بفروع سدافكو في 3 مدن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من بريدة، والمدينة المنورة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة سدافكو

وأبرزت شركة سدافكو، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف متجر (بريدة).

– مشرف متجر (المدينة المنورة).

– مشرف الصحة والسلامة والبيئة الإقليمي (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سدافكو، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أغسطس 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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